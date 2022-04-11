Война с россией продолжится до 2035 года – Арестович

Советник главы Офиса президента рассказал, что в ближайшее время ждет Украину.

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До 2035 года война с россией для Украины будет продолжаться, в той или иной степени. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что война не будет продолжаться все время. Речь идет о том, что время от времени будут возникать военные столкновения с россией. При этом эти конфликты будут как небольшими, так и более масштабными, пишет УРА-Информ.

“Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет”, – убежден он.

Тем, кто к такому сценарию не готов, Арестович советует временно покинуть Украину и уехать, например, в “теплую Испанию”.

При этом он добавил, что сам никуда не намерен ехать и вывозить свою семью. Он будет оставаться в Киеве.

Ранее мы сообщали, что в ФСБ провели “чистку” из-за провала войны в Украине.