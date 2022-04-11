ВСУ уничтожили склад с боекомплектом рф на Луганщине (ВИДЕО)

Очередные успешные действия украинской армии.

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Сегодня ночью, 11 апреля, украинские военные провели очередную успешную операцию. ВСУ сумели уничтожить важный склад с боеприпасами оккупантов.

ВСУ уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что склад горел на протяжении двух с половиной часов, пишет УРА-Информ.

“Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков у оккупированного населенного пункта Луганщины. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ложь! А у нас маленькая Победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей”, – написал он.

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły magazyn z amunicją Rosji w pobliżu okupowanej osady w obwodzie ługańskim", – Sergey Gaidai.#WojnaWUkrainie #WARINUKRAINE #war pic.twitter.com/XlSNDXCIqr — News24PL (@news24_pl) April 11, 2022

Также он добавил об уничтожении всей инфраструктуры региона в результате обстрела со стороны российских оккупантов.

“Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. “Русский мир”, который покидает без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали курить по домам”, – написал председатель ОВА.

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