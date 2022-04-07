Политика

Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления – Дуда

Польский президент поехал в Лондон

Время чтения: 1 Мин. , 6 Секунд

Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления и нарушение закона. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда, который в четверг находится в Великобритании, где он встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Президент Польши отметил, что темой переговоров станет, в частности, поддержка обороняющейся Украине, пишет УРА-Информ.

– Я очень рад быть сегодня здесь, в Лондоне. Все это связано с нападением на Украину, а также с нашим последним телефонным звонком. Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы обсудить оставшиеся темы, которые мы не затронули в то время, — подчеркнул Анджей Дуда.

Как подчеркнул польский президент в разговоре с Борисом Джонсоном неделю назад, никто не знал, что в Буче произошла резня мирных жителей. – Об этом и об ответственности за это и другие преступления, а также о нарушении законов войны мы также поговорим с премьер-министром. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления и нарушение закона, заявил польский лидер.

– Самое главное, для людей, которые сегодня защищают Украину, мы поговорим с Премьер-министром о том, как поддержать этих людей, а также беженцев, которые бежали из своей страны. Только границу с Польшей пересекли более двух миллионов беженцев, – подчеркнул он. – Мы также поговорим о том, как сделать так, чтобы защитники Украины могли еще лучше действовать против российской агрессии, – добавил президент Польши.

Ранее мы сообщали, что НАТО обсуждает поставки средств ПВО и тяжелого оружия в Украину.

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