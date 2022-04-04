Политика

Резников назвал имена военных, которые творят чудеса на поле боя

Министр обороны отметил сразу нескольких военных.

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Украинские военные руководители имеют теперь большой опыт военных действий. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что что в Европе нет больше ни одного военачальника, который имел опыт военного управления, как украинские военные, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу министра в Фейсбук.

“В первую очередь – это главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный. Можно сказать многое. Главное – это Воин, отвечающий уровню вызовов, стоящих перед Украиной. А они – огромные. Также члены его команды – заместители генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и генерал-полковник Николай Балан, начальник Генштаба, Герой Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала. И все офицеры Генштаба”, – заявил Резников.

При этом он добавил, что во всем мире таких венных офицеров всего единицы.

Также он отметил и других военнослужащих, которые принимают участие в войне против России.

Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Одессе.

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