Политика

Джонсон заверил Зеленского в дальнейшем увеличении военной помощи

Важная новость от Великобритании.

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Великобритания увеличит количество оружия, передаваемого Украине, и подтверждает свое мнение о том, что пока российские войска остаются в Украине, санкции против режима Владимира Путина должны быть усилены, заверил премьер-министр Борис Джонсон президента Украины Владимира Зеленского.

В офисе Джонсона сообщили, что в телефонном разговоре он поздравил украинские войска с успешным отпором вторгшейся российской армии во многих районах, но отметил огромные проблемы, с которыми еще сталкивается Украина, и огромные страдания гражданского населения, пишет УРА-Информ.

«Премьер-министр проинформировал Президента Зеленского о прогрессе, достигнутом на конференции военных доноров на этой неделе, созванной Великобританией совместно с 35 странами и приверженной дальнейшему увеличению оборонной поддержки. Президент Зеленский также доложил о состоянии мирных переговоров и приветствовали продолжающееся участие Великобритании в этих дипломатических усилиях. Оба лидера согласились с тем, что пока российские войска остаются в Украине, ужесточение санкций должно продолжать усиливать экономическое давление на военную машину Путина», — заявила Даунинг-стрит.

Ранее мы публиковали кадры геноцида украинцев в Буче.

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