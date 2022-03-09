Политика

В Польше пояснили ситуацию с самолетами для Украины: не все так просто

Матеуш Моравецки раскрыл некоторые нюансы.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки прибыл в среду в Вену для встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Главной темой разговора политиков стал ответ Европы на российскую агрессию против Украины.

На совместном совещании с канцлером его спросили о сделанном во вторник заявлении МИД о передаче польских МиГов в распоряжение США и переброске их на базу в Рамштайне. «Перспектива, в которой самолеты «находящиеся в распоряжении властей США» взлетают с базы США и НАТО в Германии и влетают в спорное с Россией воздушное пространство над Украиной, вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО», — заявил пресс-секретарь Польского министерства дипломатии во вторник Джон Кирби из Пентагона в заявлении, пишет УРА-Информ.

— Все наши переговоры и действия координируются с нашими союзниками, — заявил в среду премьер-министр Матеуш Моравецкий. — Это разговоры о возможных переговорах между Россией и Украиной? Мы согласны с этим, конечно, и с НАТО, и с нашими украинскими партнерами. Это относится к переговорам как таковым, но, возможно, и к поставкам оружия, — ответил он.

— Мы поставляем только оборонительное вооружение. Мы не согласились поставлять самолеты сами, потому что это должно быть решение всего НАТО. Это крайне серьезное решение, — пояснил он.

Ранее мы сообщали, что в США все более важные политики выступают за создание бесполетной зоны над Украиной.

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