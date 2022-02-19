Политика

В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс после якобы попадания снарядов на российскую территорию

Об этом было заявлено сегодня, девятнадцатого февраля членом комитета по обороне генерал-лейтенантом Виктором Соболевым.

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Об этой информации сообщил Minval, передает Ura-inform.

Такое заявление он сделал после якобы попадания двух снарядов на российскую  территорию в Ростовской области. С его слов России «больше не нужно терпеть провокации со стороны Украины».

«С украинской стороны нас всё время толкают на то, чтобы мы ввели войска на Донбасс, всячески провоцируют. И  сегодняшний снаряд, выросло число обстрелов, а эти якобы диверсии на газопроводе и взрыв этого авто. На мой взгляд, военнослужащего, терпеть это дальше нельзя. Уже дошли до того, что мирных жителей эвакуируют из Донбасса. Мы же должны защищать! На оккупированной территории  Донецкой и Луганской областях  находятся 787 000 российских граждан», — заявил Соболев.

Так же, по мнению генерал-лейтенанта, перед тем как ввести войска нужно признать сепаратистов.

«Дума признала независимость так называемых «республик».  Теперь дело за Главой Кремля и Советом Федерации. И уже после этого будем вводить войска на территорию Донбасса. Чтобы это всё было на законных основаниях, в соответствии с международным правом», — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, Нагнетание ситуации Москвой продолжается: Россия снова сорвала заседание ТКГ.

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