Общество

Стало известно какое «послание» украинцам оставил в небе пилот молдавских авиалиний (фото)

Пилот воздушного борта молдавских авиалиний Air Moldova «написал» в небе фразу для украинских граждан, шириной в 128 километров.

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Об этой информации сообщила Vesti-ua, передает Ura-inform.

При помощи траектории полёта управляемого ним самолёта, ему удалось «оставить» в небе возле украинской границы слово «RELAX», что в переводе с английского языка означает «расслабьтесь».

Чтобы сотворить такое чудо, пилот вылетел из аэропорта Кишинёва на 1 час 40 минут и затем вернулся обратно.

Это не осталось незамеченным сервисом Flightradar, который поделился снимком на своей странице в  Twitter. Лозунг, имеющий ширину 128 километров, появился всего в сорока километрах от границы с Украиной.

За полётом воздушного судна наблюдали  более 30 000 пользователей данного сервиса.

Все выдвигали предположения, что пилот решил совершить такой маневр на фоне риска вооруженного российского вторжения в Украину. В частности, после опубликованной СМИ информации о перемещении десятков тактических групп российских батальонов к украинской границе.

"написал" в небе у границы с Украиной слово

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