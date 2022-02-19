Общество

Стало известно, для чего устроили «эвакуацию» жителей ОРДЛО: российский политик «проговорился»

Российский политик Николай Стариков «проговорился» для чего устроили «эвакуацию» граждан так называемых «Л/ДНР» в Российскую Федерацию.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, наши западные партнёры категорически отказываются посещать неподконтрольные Украине Донецкие и Луганские области, так как не признают их статус.  И происходящее на Донбассе они могут видеть только так, как это демонстрируют им украинская власть, отметил политик.
«И вот теперь у них может появиться уникальная возможность оценить всё происходящее на Донбассе. Если с их стороны, действительно, будет желание разобраться с тем, что произошло, и они захотят найти преступников и виновных — пожалуйста, добро пожаловать в Ростовскую область. Можете брать с собой ОБСЕ, «Врачей без границ», дипломатов, представляющих разные страны — и приезжать», — предлагает Стариков.

Напомним, ранее сообщалось, Паблик ОРДО сообщил дату предполагаемой атаки ВСУ: «Приказано запастись водой и пищей на пять-семь дней».

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