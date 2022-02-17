Политика

Путин рассказал Макрону, признает ли РФ «независимость ЛДНР»

Дума проголосовала за обращение к Владимиру Путину о признании независимости Донбасса

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Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что в данный момент он всерьез даже не рассматривает инициативу о признании независимости оккупированных боевиками «ЛДНР». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает УРА-Информ.

«Дума проголосовала за обращение к Владимиру Путину о признании независимости Донбасса — Донецкой и Луганской областей. Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены», — отметил заседании комиссии Сената по международным делам Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в зоне проведения ООС на оккупированном боевиками Донбассе якобы находится 120 тысяч воинов украинской армии. Однако, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что это абсолютно неверная информация.

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