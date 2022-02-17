ВСУ якобы могут занять Киевский район Донецка

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ВСУ якобы могут устроить провокацию, которая будет нацелена на захват территорий ОРДЛО. Об этом рассказал «военкор ДНР», спецкор РФ Дмитрий Стешин, передает УРА-Информ.

«То же Гранитное. Минимальное расстояние до границы с Россией… Там была разведка боем в начале года, когда село заняли ВСУ, потом ушли — просто проверили скорость реагирования народной милиции ДНР. Может быть, там. Фронтовики донецкие называли разные интересные места, они могут выйти через Ясиноватскую развязку на Киевский район Донецка», — считает российский пропагандист.

Украинская армия, как уверяет Стешин, может занять Киевский район Донецка.

«И сидеть там, прекрасно понимая, что ополчение не будет обстреливать часть города артиллерией, людей там мало, то есть, будет все-таки минимальное количество жертв среди мирных жителей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что в данный момент он всерьез даже не рассматривает инициативу о признании независимости оккупированных боевиками «ЛДНР».