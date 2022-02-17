В Минобороны Украины озвучили количество военных в зоне ООС

Президент РФ ошибся или же его обманывают российские военные

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в зоне проведения ООС на оккупированном боевиками Донбассе якобы находится 120 тысяч воинов украинской армии. Однако, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что это абсолютно неверная информация. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Резникова.

«Мы оцениваем, что в ОРДЛО в оккупационном контингенте — это первый и второй армейские корпуса РФ, где командуют две тысячи российских офицеров — 35 тысяч человек. У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр», — отметил Резников.

На оккупированном Донбассе, как уточнил украинский министр, нет никаких 120 тысяч военных украинской армии.

«Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир», — добавил глава оборонного ведомтсва.

Ранее сообщалось, что тысячи российских «добровольцев», которых обещает выдвинуть на оккупированный украинский Донбасс глава «Союза добровольцев» и одновременно депутат Госдумы России Александр Бородай, не поедут воевать в зону боевых действий на востоке Украины.