Прямые переговоры с «ЛДНР»: Зеленский прокомментировал возможность

С членами НВФ можно решать только вопросы обмена пленными

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский резко негативно относиться к возможности прямых переговоров правительства Украины с представителями НВФ, так как они просто бессмысленны. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает УРА-Информ.

«Нет, не пойдем. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу… Вот это они решают», — отметил Зеленский.

С представителями незаконных вооруженных формирований, как отметил президент Украина, можно решать только вопросы обмена пленными.

«И поэтому Россия поднимает вопрос о том, чтобы выставить их субъектами. Но на самом деле это невозможно, это затягивание процесса. Россияне знают, что мы не хотим с ними разговаривать, потому что они ничего не решают. А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами — у нас же нет предубеждений насчет вас», — добавил гарант Конституции Украины.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что сотрудники правоохранительных органов Украины будут задерживать и привлекать к ответственности любителей «русского мира».