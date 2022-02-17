В Украине готовят эвакуацию ОП и ВРУ, — «разведка ДНР»

Украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева

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Сотрудники офиса президента Владимира Зеленского, а также народные депутаты Верховной Рады якобы готовятся к эвакуации из украинской столицы, — Киева, во Львов. Об этом сегодня заявили в так называемом «управлении народной милиции ДНР» со ссылкой на данные «разведки республики», передает УРА-Информ.

«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств. США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства в город Львов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский резко негативно относиться к возможности прямых переговоров правительства Украины с представителями НВФ, так как они просто бессмысленны.