Общество

Любителей «русского мира» в Украине будут привлекать к ответственности

Нацполиция и все структуры МВД всегда готовы реагировать на все внутренние риски

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Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что сотрудники правоохранительных органов Украины будут задерживать и привлекать к ответственности любителей «русского мира». Об этом он сообщил на брифинге, передает УРА-Информ.

Национальная полиция Украины, а также все структуры МВД, как уточнил Фацевич, всегда готовы реагировать на все внутренние риски:

«Любителей „русского мира“ мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы могут устроить провокацию, которая будет нацелена на захват территорий ОРДЛО. 

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