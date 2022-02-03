«Командир ДНР» вызвал Владимира Кличко на бой в донецкий аэропорт

Преемник «Моторолы» вызвал Кличко на бой, а в качестве площадки «для дуэли» предложил использовать Донецкий аэропорт

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Известный «командир» батальона НВФ «ДНР» «Спарта» Владимир Жога отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что украинский боксер Владимир Кличко записался в киевский тербат. Боевик вызвал его на бой в донецкий аэропорт. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.

«Выбор оружия — пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения — готов оставить за оппонентом. Должно быть, американские инструкторы уже научили знаменитого спортсмена обращаться с этими взрослыми игрушками. Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах — милости просим. Все детали по нашему с вами бою — готов обсудить в абсолютно любое время», — отметил Жога.

Ранее сообщалось, что члены НВФ заявляют, что 95% военной техники, которая была поставлена из РФ в ОРДО — это старые образцы. Практически вся она она требует капитального ремонта, так как фактически списана из вооружения Минобороны РФ.