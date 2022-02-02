«Чемодан — вокзал — Россия»: Данилов озвучил, что делать жителям ОРДЛО с паспортами РФ

Там выдали сотни тысяч паспортов на территории оккупированной Донецкой и Луганской области

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Жителям временно оккупированных территорий Донбасса, которые получили паспорта РФ, нужно иммигрировать в Россию. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«Я напомню, что они там выдали сотни тысяч паспортов на территории оккупированной Донецкой и Луганской области и это может быть один из поводов, когда они будут говорить, что это уже граждане другой страны. Но если это граждане другой страны, они должны спокойно собрать свои чемоданы и отправиться в Российскую Федерацию, а не находиться на нашей территории», — подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось, что жесткие санкции США, а также Великобритании непосредственно против семьи и близкого окружения президента РФ Владимира Путина смогут повлиять на политические решения, которые принимаются в Кремле.