В Кремле отреагировали на предложение Кадырова «забрать Украину»

Песков посоветовал Кадырову принять участие в следующих выборах на пост президента РФ

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В Российской Федерации внешнюю политику формирует глава государства Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова том, как бы он решил украинский вопрос на месте президента Российской Федерации, пишет УРА-Информ.

Песков в свою очередь посоветовал Рамзану Кадырову принять участие в следующих выборах на пост президента России.

«Как все граждане РФ он может выдвинуться на следующие президентские выборы, право закреплено в Конституции. Но хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует президент. К нашей всеобщей радости главой государства, куда в качестве субъекта входит Чечня, является Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в США якобы используют украинское государство для размещения на ее территории военной базы. Также он заявил, что если бы он бы на месте президента России Владимира Путина, «давно забрал бы Украину» и навел там порядок.