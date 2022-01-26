Злата Огневич впервые рассказала об угрозах: «Я больше не могу молчать»

Известной украинской певицей и главной героиней второго сезона «Холостячки» Златой Огневич было сделано откровенное признание в её преследовании уже в течение трёх лет некого неадекватного мужчины, по имени Вадим Лебедь.

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Об этой информации сообщил «Инстаграм-страница Огневич», передает Ura-inform.

Огневич написала на своей странице в социальной сети, что он даже угрожал ей убийством. С её слов после таких заявлений со стороны мужчины, молчать она больше не может.

«Он продолжает свои преследования, которые в последнее время участились. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация – это тоже один из видов насилия», – рассказала звезда.

Так же Огневич открыто обратилась к мэру столицы Виталию Кличко, так как мужчина, который её преследует, заявил, что не боится городского голову Киева. Помимо этого, она обратилась в правоохранительные органы и к юристам за помощью.

«Я обращаюсь к своей стране и президенту. Я больше не желаю молчать. Хватит!», — подчеркнула Огневич. отметив на её месте могут оказаться и родственники госдеятелей Украины.

В полиции Киева сообщают, что подозреваемый в угрозах и преследовании певицы уже задержан, и со стороны правоохранительных органов уже подано ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

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