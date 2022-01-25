Кадыров готов «навести порядок» в Украине

Кадыров заявил, что США якобы используют Украину для размещения на ее территории военной базы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в США якобы используют украинское государство для размещения на ее территории военной базы. Также он заявил, что если бы он бы на месте президента России Владимира Путина, «давно забрал бы Украину» и навел там порядок. Об этом Кадыров заявил в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, передает УРА-Информ.

«Самый ближний сосед для России — Украина. Это славянские народы, кто не понимает, что Америка Украине ничего хорошего не делает, наоборот, они в своей истории всегда диктовали против России, им нужно государство, чтобы поставить туда свою базу. Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навел бы порядок», — считает Кадыров.

Ранее сообщалось, что командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Times заявил, что у Российской Федерации не будет шансов победить, если она решит напасть на Украину.