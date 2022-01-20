Путин нарушил многолетнюю традицию: в Кремле назвали причины

Путин в 2022 не принял участие в купаниях в проруби

Время чтения: 26 Секунд

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2022 не принял участие в купаниях в проруби, которые посвящены празднику Крещения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Были озвучены рекомендации представителей церкви, что следует подумать, окунаться ли. В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией»,- отметил Песков в интервью журналистам.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации в ближайшее время правительство не сменится, так как окружение главы государства Владимира Путина не планирует его «сбрасывать».