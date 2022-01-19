Политика

«Безумный сценарий еще не окончен»: Порошенко прокомментировал решение суда

Политик заявил, что он пока не празднует победу в суде

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После того, как Печерский районный суд украинской столицы избрал меру пресечения бывшему главе украинского государства Петру Порошенко в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу, пятый президент Украины заявил, что он пока не празднует победу в суде. Об этом Порошенко заявил, выступая после оглашения приговора, передает УРА-Информ.

«Мы должны действовать адекватно и эффективно… Мы не празднуем, потому что я твердо подчеркиваю, что это элементы гибридной войны, чтобы запугать украинцев и снизить нашу способность к отпору. мы не празднуем победу, потому что „безумный сценарий“ Зеленского еще не окончен», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева сегодня, 19 января, избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко в виде личного обязательства, также судья обязал сдать паспорта для выезда за территорию Украины. 

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