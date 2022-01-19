Политика

Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко

После оглашения Порошенко вместе с женой и сторонками спели гимн Украины

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Печерский райсуд Киева сегодня, 19 января, избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко в виде личного обязательства, также судья обязал сдать паспорта для выезда за территорию Украины. Об этом из зала суда сообщают очевидцы, передает УРА-Информ.

Также известно, что суд арестовал его имущество, а также имущество его супруги. После оглашения меры пресечения Петр Порошенко совместно с женой, а также их сторонками спели гимн украинского государства.

Ранее сообщалось, что дело в отношении бывшего главы украинского государства Петра Порошенко, инициированное нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским является политическим преследованием и «борьбой плохого с ужасным».

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