Политика

В РФ озвучили причины, почему до сих пор не «сбросили» Путина

России для совершения «дворцового переворота» нужны политики, которые готовы пойти на крайние меры

Время чтения: 37 Секунд

В Российской Федерации в ближайшее время правительство не сменится, так как окружение главы государства Владимира Путина не планирует его «сбрасывать». Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала, передает УРА-Информ.

«Зачем им сбрасывать Путина? У этого узкого круга все хорошо. Они чувствуют себя «королями горы», — отметил он.

Ближайшему окружению главы Кремля, по мнению оппозиционера, уже перешел от него комплекс вседозволенности.

«Это своеобразные консильеры при мафии, которые должны гарантировать неприкосновенность финансовых потоков. Однако при этом они не могут никак влиять на принятие глобальных решений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что вооруженная агрессия против украинского государства связана с желанием главы РФ Владимира Путина восстановить СССР, а также угрозой конца его режима из-за того, что в Украине существует демократия и проходят реформы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ угрожает США: требует не поставлять оружие в Украину

Во время своего визита в Киев делегация Конгресса США пообещала, что при военном вторжении России на территорию Украины Вашингтон предоставит Украине оружие

«Безумный сценарий еще не окончен»: Порошенко прокомментировал решение суда

Политик заявил, что он пока не празднует победу в суде

В Госдуме Рф предложили россиянам покупать квартиры в «ЛДНР»

В Турции покупать квартиру нельзя

«Вопрос выживания»: в РФ рассказали, почему Путин хочет уничтожить Украину

Официальный Кремль отрицает право Украины на государственность

Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко

После оглашения Порошенко вместе с женой и сторонками спели гимн Украины

Казанский сделал заявление на фоне угрозы вторжения РФ: «В контексте последних тревожных новостей»

Известным украинским журналистом и блогером Денисом Казанским было заявлено, что нынешняя ситуация, связанная с угрозой военного вторжения РФ в Украину кардинально отличается от той, которая была в 2014-2015 годах.