В РФ озвучили причины, почему до сих пор не «сбросили» Путина

России для совершения «дворцового переворота» нужны политики, которые готовы пойти на крайние меры

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В Российской Федерации в ближайшее время правительство не сменится, так как окружение главы государства Владимира Путина не планирует его «сбрасывать». Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала, передает УРА-Информ.

«Зачем им сбрасывать Путина? У этого узкого круга все хорошо. Они чувствуют себя «королями горы», — отметил он.

Ближайшему окружению главы Кремля, по мнению оппозиционера, уже перешел от него комплекс вседозволенности.

«Это своеобразные консильеры при мафии, которые должны гарантировать неприкосновенность финансовых потоков. Однако при этом они не могут никак влиять на принятие глобальных решений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что вооруженная агрессия против украинского государства связана с желанием главы РФ Владимира Путина восстановить СССР, а также угрозой конца его режима из-за того, что в Украине существует демократия и проходят реформы.