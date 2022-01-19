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В Госдуме Рф предложили россиянам покупать квартиры в «ЛДНР»

В Турции покупать квартиру нельзя

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Гражданам Российской Федерации необходимо покупать недвижимость на временно оккупированных территориях Донбасса, а также в Абхазии, а не в Турции. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, передает УРА-Информ.

«Хочешь купить квартиру где-то за границей? Купи в ДНР, в ЛНР можешь купить квартиру, в Абхазии можно купить квартиру, на Черном море, — там есть прекрасные места. В Турции покупать квартиру нельзя. Я считаю, что это крайне глупый, неразумный, близорукий и абсолютно дешевый шаг», — Милонов дал совет россиянам.

Ранее сообщалось, что вооруженная агрессия против украинского государства связана с желанием главы РФ Владимира Путина восстановить СССР, а также угрозой конца его режима из-за того, что в Украине существует демократия и проходят реформы.

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