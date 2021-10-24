Политика

«Газовый кризис будет присущ всей Европе и Украина следующая»: Минэнерго о неутешительном прогнозе

Критическая ситуация с газом, которая наблюдается на данный момент в Молдове, может затронуть всю Европу и в том числе и Украину, заявляют в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Советником главы Минэнерго Украины Еленой Зеркаль текущая обстановка в Молдове была названа «первым звонком» и также она предупредила что газовый кризис может настигнуть и Украину. Такой точкой зрения поделилась она в беседе с «Радио Свобода».

«Газовый кризис будет присущ всей Европе и к сожалению, Украина станет следующей»,-заявила чиновница.

Советник упомянула, что  Молдова не имеет таких скидок на поставки российского голубого топлива как Беларусь. Более того, «Газпром» потребовал от молдавской стороны заключения нового соглашения с Россией. Из-за этого там сложилась критическая ситуация с нехваткой газа.  Поэтому правительство Молдовы пришлось обратиться за помощью к Украине и ЕС.


Напомним, ранее сообщалось, Кишинёв озвучил свой посыл для России из-за шантажа «Газпрома».

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