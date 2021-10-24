Президент согласовал нового министра обороны: СМИ назвали фамилию

Президент Украины определился с новой кандидатурой на пост министра обороны. Как оказалось, на новый пост претендует человек, который до сегодняшнего дня часто фигурировал в СМИ и политическом пространстве государства.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА Информ».

Отмечается, что Зеленский уже согласовал данную кандидатуру. Этим человеком является Алексей Резников, который сегодня занимает пост вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украинского государства.

Что примечательно, известно, что существует еще одна кандидатура на пост министра обороны. Это женщина, которая временем ранее принимала участие в выборах пост мэра столицы Украины. Ее имя – Ирина Верещук, и она является членом фракции «Слуга народа».

Насчет других кандидатур, к сожалению, пока со стороны официальных источников не сообщается. Кроме того, сам Резников никак не комментировал решение Зеленского насчет поста министра обороны. Вероятно, тематическое сообщение может появиться временем позже.

Напомним, как сообщалось ранее, стало известно, откуда Зеленский получает информацию: Подоляк поделился подробностями.