Общество

В ОРДЛО люди начали массово вымирать: стало известно, что начало «процветать» на Донбассе

Как сообщают местные жители в местных пабликах в так называемых «республиках» взвинтили цены на ритуальные услуги. Так же отмечается что «элитные» места на кладбище заканчиваются.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщил Ostro, передает Ura-inform.

Пользователи пишут что в районах оккупированной Макеевки «хорошие» места на кладбище стартуют от ста тысяч рублей. За «обычное место» нужно будет отдать от тридцати пяти до сорока тысяч рублей но даже и в таких чувствуется нехватка мест.

«Опишу в общем ту ситуацию, которая сейчас происходит в Советском районе Макеевки. Только в этом районе смертность в течении недели составила шестьсот человек. Это летальные исходы не только от коронавируса. Местное население в так называемой «ДНР» просто вымирают и носит это массовый характер. Умирают люди не только от вируса а и от сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления, проблем с сосудами и тому подобное. Но сейчас летальных исходов намного больше чем ранее. Медики этому объяснение дать не могут, люди повально умирают»,- сообщают пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, Из России экстренно направили грузовики с особым грузом на Донбасс: источник из ОРДО сказали что ждёт людей.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
50 %
Взволнован
Взволнован
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В «ЛНР» пенсионеров отправят на обязательную самоизоляцию

Жители ОРЛО, старше 65 лет, должны отправиться на самоизоляцию

Пандемия COVID-19: чего ждать невакцинированным педагогам

Невакцинированные педагоги будут отстранены от работы

Ахметов намерен вернуться в Донецк

Ахметов отметил, что сейчас его и его команду объединяет одна мечта

В ОРДЛО пожаловались на «ультиматум» от Украины

На заседании 12 октября обсуждали «дорожные карты» по урегулированию конфликта

Каникулы в школах могут перенести: всему виной COVID-19

Речь идет о приближении каникул

Пандемия COVID-19: в Украине растет смертность от коронавируса

В стране от коронавируса умерли уже 59 523 человека