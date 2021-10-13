В ОРДЛО люди начали массово вымирать: стало известно, что начало «процветать» на Донбассе

Как сообщают местные жители в местных пабликах в так называемых «республиках» взвинтили цены на ритуальные услуги. Так же отмечается что «элитные» места на кладбище заканчиваются.

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Об этой информации сообщил Ostro, передает Ura-inform.

Пользователи пишут что в районах оккупированной Макеевки «хорошие» места на кладбище стартуют от ста тысяч рублей. За «обычное место» нужно будет отдать от тридцати пяти до сорока тысяч рублей но даже и в таких чувствуется нехватка мест.

«Опишу в общем ту ситуацию, которая сейчас происходит в Советском районе Макеевки. Только в этом районе смертность в течении недели составила шестьсот человек. Это летальные исходы не только от коронавируса. Местное население в так называемой «ДНР» просто вымирают и носит это массовый характер. Умирают люди не только от вируса а и от сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления, проблем с сосудами и тому подобное. Но сейчас летальных исходов намного больше чем ранее. Медики этому объяснение дать не могут, люди повально умирают»,- сообщают пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, Из России экстренно направили грузовики с особым грузом на Донбасс: источник из ОРДО сказали что ждёт людей.