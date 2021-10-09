Политика

В Москву едет важный человек для переговоров о называемых «Л/ДНР»: Ходаковский сказал чего ждать

Бывший так называемый «секретарь безопасности ДНР», создатель бандформирования «Восток» Александр Ходаковский анонсировал приезд в Москву одиннадцатого октября «старого друга» Донбасса.

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Об этой информации сообщил телеграмм-канал Ходаковский, передает Ura-inform.

Речь идёт о визите заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Америки Виктории Нуланд

Со слов Ходаковского, она известна всем своей благотворительностью : в конце 2013 года она не дала умереть с голоду участникам революционных переворотов украинского майдана. Она всячески оказывала поддержку и подкармливала их, в то время в то время как по американской дипломатической почте в Киев ежедневно прибывали чемоданы налички для поддержки майдана, а американское же посольство каждые две недели выпускало очередную подготовленную партию информборцов.

Итог той спецоперации известен: запад выступил гарантом того, что госпереворота не будет, Янукович досидит до пятнадцатого года, поделившись с оппозицией властью, а потом будут выборы. Но! Через считанные дни майдан, щедро вскормленный американскими «печеньками», получил команду и снес Януковича, как метла дворника пожухлую листву.

 Наверняка «гаранты» в тот момент думали, что Россия не та сторона процесса, в отношении которой нужно держать слово, и сегодня на голубом глазу те же, кто устроил весь этот бардак и вверг Украину в войну, едут «регулировать» конфликт….

«Надеюсь, на Старой площади уже выработался иммунитет против «дорогих партнёров», и итогом переговоров будут утешительные матрешка и тульский пряник, а не уступки по Украине»,-заявил Ходаковский.

Напомним, ранее сообщалось, Жителей ОРДО предупреждают о заморозках и приближении пыльной бури с «адским» ветром.

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