Общество

Военные с передовой дали оценку поздравления Кивы с днём рождения Путина: «Ты перешёл все границы, мы ждём тебя тут» (видео)

Военнослужащие ВСУ с передовой записали видеообращение к своему побратиму и народному депутату Илье Киве, отреагировав на его поздравление российского президента Владимира Путина.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua , передает Ura-inform.

Народный избранник из ОПЗЖ седьмого октября в Верховной Раде на фоне флагов Украины записал поздравление Путину с днём рождения. Его действие спровоцировало скандал в обществе, и даже главарём террористов так называемой «ДНР» Александром Ходаковским была высказана неприязнь в связи с этим.

На следующий день, бойцы ВСУ на Донбассе записали своё видеообращение к Киве:

«Ты нарушил все границы, ты наплевал на могилы защитников, отдавших свою жизнь за Украину! Мы все и военнослужащие украинской армии и добровольческие батальоны  хотим обратиться к побратимам , которые не на пердовой. Если где-то увидите эту нарком**уют тв**рь большая просьба передавайте ему привет от нас и плюньте прямо в его морду»

Так же они передают Илье Киве что его ждут на передовой чтобы он лично поздравил россиян, которые находятся перед  ними и как раз прошел курсы лечения от наркотической зависимости.

Напомним, ранее сообщалось, В Верховной раде поздравили Путина с днем рождения народной песней фанатов (видео)

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