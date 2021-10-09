С украинцев «секретным» экспериментом начали взыскание долгов со злостных неплательщиков: насколько эффективным он оказался

Государственной исполнительной службой совместно с Министерством внутренних дел Украины проводится тестирование нового метода принуждения взыскания с неплательщиков.

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Об этой информации сообщил Dialog , передает Ura-inform.

Данный метод пока не афишируют, но сообщается о первых принесённых результатах. Суть эксперимента заключается в том, что автодороге останавливают автомобиль, сотрудниками Национальной полиции проводится проверка водителя согласно базы должников, и, если он там окажется «намекают» что его транспортное средство будет конфисковано в счёт долга.

В большинстве случаев, автовладельцы готовы оплачивать задолженность прямо на месте, вместо передачи автомобиля.

Уже в первые дни старта проекта «на месте» были оплачены 64 000 гривен алиментов и конфискованы два автомобиля. Данный эксперимент проводят в 5 областях, в каких именно не указывается.

Всё это сделано с главной целью чтобы автомобилисты-должники не начали скрываться. Как сообщается министерстве юстиции Украины, данный пилотный проект станет всеукраинским уже к концу этого года.

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