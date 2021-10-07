Жители ОРДО уже начали жаловаться Путину на Пушилина: что их так вывело их себя

Дончане начинают жаловаться российскому руководству на крайне тяжелую жизнь в так называемой «республике», цены, которые взлетели без всяких на то оснований.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Об этом они делятся в социальных сетях и приводят подтверждающие факты что жалобу, которую они адресовали лично президенту России Владимиру Путину уже получена в управлении президента.

В жалобе указывается что дончане писали её « на фоне всех тех ужасающих событий, которые с огромной скоростью развиваются в ОРДО.

«Я думаю дальше будет только хуже. Мы ничего не можем сделать как обычные люди, даже «конституция» так называемой «ДНР» ничего не даст. Это всё не для людей. От Пушилина или от «правительства» мы убедились ничего не даёт. Нет ни ответа, ни проблема не решается. Они хорошо устроились»,-пишет местный житель.

Некоторые жители временно неподконтрольных Украине территорий полагают что и эти жалобы, адресованные Путину останутся без внимания. С их слов, они уже восьмой год просят Россию забрать их к себе , а она не торопится.

Как считают многие местные жители, Путину жители ОРДО со своими проблемами не нужны, хоть они и имеют паспорта РФ.

«Им плевать на мнения людей, им нужна только нажива. Во всём мире государство помогает народу а в России наоборот, народ стараются ободрать до нитки. В медучреждении заплати круглую сумму, потом в морге, потом на кладбище. Это концлагерь «ДНР»!-отзываются местные жители.

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Напомним, ранее сообщалось,ОРДЛО из-за России настиг демографический коллапс: «Превращаемся в Намибию».