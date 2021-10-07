Политика

РФ пыталась помешать эвакуации украинцев из Афганистана, — Минобороны

Гражданам, которых забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию

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В главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана.Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУР Министерства обороны, передает УРА-Информ.

«По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы. Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию», — отметил один из сотрудников разведки.

Помимо этого, стало известно, что гражданам Украины поступали предложения выехать в РФ, для того, чтоб заявить о том, что Украина оставила в беде своих граждан.

Ранее сообщалось, что религиозная полиция правящего в Афганистане Талибана предупредила парикмахеров в провинции Гильменд, что они будут наказаны за стрижку и бритье мужской щетины, поскольку это противоречит строгому толкованию мусульманских законов, отстаиваемых талибами.

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