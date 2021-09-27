Президент Сербии поставил ультиматум НАТО дал 24 часа на реагирование: стали известны подробности

Главой госудаства Сербии Александром Вучичем было заявлено что НАТО должен отреагировать на конфликт , который возник у Сербии с Косово.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

Напряжённая ситуация между странами началась из-за номерных знаков автомобилей: руководство Косово дало распоряжение не пропускать авто на сербских номерах и обязать их владельцев обменивать на временно выданные косовские номерные знаки.

Из-за недовольства этнических сербов, которые проживают на севере Республики были заблокированы переходы через границу Яринье и Брняк.

Ответной реакцией Косово стало направление в пограничные зоны полицейских специального назначения. Сербия из-за этих действий подготовила свои войска в боевую готовность.

Президент Сербии заявил что если сербы окажутся в опасности, то они будут ждать вмешательство НАТО только 24 часа. Если же от альянса реакции не последует, отметил Вучич, Сербия введёт туда свои войска.

Также он заметил, что Сербия выступает за мир, но « не допустит насилия против сербов». Всю армию Сербии он приказал привести в полную боевую готовность.









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