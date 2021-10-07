Политика

«Будет еще хуже, чем при Путине: российский разведчик дал прогноз по смене власти в РФ

Силовой блок ФСБ «усиленно выпирает Путина из Кремля»

Время чтения: 55 Секунд

Кто бы не стал президентом РФ в будущем, прогнозы для Украины останутся неутешительны. Об этом сообщил бывший советский разведчик, однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец в интервью для Obozrevatel, передает УРА-Информ.

«Тот человек со стороны Путина, который может стать его наследником, должен обладать одним качеством: он должен уметь самого себя защитить от силового блока в лице ФСБ. Единственным таким человеком является Шойгу, который имеет министерство обороны и ГРУ»,- отметил Швец.

Также Швец добавил, что кто бы ни был главой РФ, у Кремля не поменяются планы имплантировать в тело Украины раковую опухоль в виде оккупированных территорий.

«Если им удастся это сделать с помощью формулы Штайнмайера, Украина будет полностью подконтрольной Кремлю страной. Это будет троянский конь, которым будет управлять послушная агентура Кремля. Украина, как независимое государство, фактически перестанет существовать. Это их главная стратегия. Они могут реализовать ее без войны, дипломатическими усилиями. В этом у них есть союзники — Германия и Франция, которые поддерживают формулу Штайнмайера», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарём президента Украины Сергеем Никифоровым было заявлено что у Зеленского дали комментарии по поводу предложенной Россией повестки дня будущей встречи президентов.

Счастлив
Счастлив
80 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
20 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Киеве найден мертвым депутат от «Слуги народа»

Продолжаются следственные действия

«Тяжело представить такую коалицию»: Арахамия высказался про отставку Разумкова

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября

РФ пыталась помешать эвакуации украинцев из Афганистана, — Минобороны

Гражданам, которых забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию

НАТО обсуждает с Украиной создание «малого альянса» в Черном море, — Кулеба

Украина готова продолжать укреплять партнерство

В Верховной раде поздравили Путина с днем рождения народной песней фанатов (видео)

Сегодня в Верховной Раде нардными избранниками была спета песня в честь дня рождения президента страны-агрессора Владимира Путина. Такое необычное поздравление преподнесли парламентарии президенту РФ.

Нечеловеческие условия: в тюрьмах ОРДЛО пытают украинцев

Медицинская помощь заключенным не оказывается, а переданные родственниками лекарства часто расхищаются администрацией