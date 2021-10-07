Общество

COVID-сертификаты: пограничники обнаружили более 1 000 подделок

Чаще всего поддельные сертификаты граждане Украины используют при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы

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Более тысячи поддельных COVID-сертификатов были обнаружены сотрудниками пограничной службы у украинцев, которые пересекают государственную границу за последние полтора месяца. Об этом информируют в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УРА-Информ.

«С начала применения SafeBorder пограничники уже проверили более 450 тысяч цифровых COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину и обнаружили среди них более 1100 недействительных. Часть из недействительных документов имели признаки подделок. Только за прошедшие сутки пограничники направили 13 сообщений в подразделения полиции по факту обнаружения признаков уголовных преступлений за подделку таких документов, а в течение последней недели сотрудники Госпогранслужбы обнаружили почти 80 подделок», — отметили в ГПСУ.

Также в ведомстве добавили, что чаще всего поддельные сертификаты граждане Украины используют при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы, а также в аэропортах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на седьмое октября на территории Украины были зафиксированы 15 125 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что последний раз такой высокий показатель на территории страны был зафиксирован в конце апреля 2021 года. 

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