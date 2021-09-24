Пандемия COVID-19: в Украине почти 10 тыс. новых случаев заражения

23 сентября 2021 в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

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По состоянию на 24 сентября на территории Украины было зафиксировано еще 9058 новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа COVID-19. Заболело 849 ребенка, и 137 сотрудников медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

За минувшие сутки, как уточнили в ведомстве, были госпитализированы 2060 человек, скончалось 140 жителей Украины, а выздоровели — 2415 человек.

Также стоит отметить, что за все время пандемии на территории украинского государства заболело 2 379 483 человек, в то время, как выздоровели — 2 240 388 украинцев, а скончались — 55 424 лиц.

Известно, что по состоянию на 24 сентября, наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения было зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Ранее сообщалось, что уже с 27 сентября в ОРДО усилят карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Местные паблики сообщили последние новости.