Янукович будет участвовать в заседании Верховного суда: в РФ готовы организовать видеоконференцию

Между Украиной и Россией действует Конвенция об оказании правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года

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В Минюсте РФ заявили о готовности организовать видео-конференцию для участия бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сбежал в Россию, в заседании Верховного Суда. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает УРА-Информ.

«На наш адвокатский запрос Минюст РФ выразил готовность организовать связь с Верховным Судом в формате видео-конференции для того, чтобы Виктор Янукович мог принимать участие в заседаниях, на чем неоднократно настаивали и он сам, и его защита», — отметил правозащитник.

«При поступлении в установленном порядке надлежащим образом оформленного поручения Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины о производстве отдельных процессуальных действий (допроса посредством видео-конференц-связи) готовы оказать содействие в организации его исполнения на территории Российской Федерации», — ответил Минюст РФ на запрос адвоката.

Также он наееться, что бывшему украинскому президенту будет дано слово.

Ранее сообщалось, что правительство РФ отказалось выдать Украине беглого бывшего президента украинского государства Виктора Януковича.