Экономика

Ощадбанк блокирует карты клиентов: озвучена основная причина

Ощадбанк замораживает счета клиентов и это вполне правомерно.

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Об этой информации сообщил Tribun.com.UA ,  передает Ura-inform.

Такой информацией начали делиться клиенты, обсуживающиеся в Ощадбанке. Арестовать счёт в банке могут из –за имеющейся задолженности по коммунальным платежам.

Так же ещё одной причиной по которым может быть заблокирована карта является любая финансовая обязанность клиента: не выплата алиментов, различные штрафы, не погашенная задолженность по кредитам и много другое.

Банк получает запрос от исполнительной службы, занимающейся делом должника, и самостоятельно решает вопрос о блокировке карты.

«У меня заблокировали карту за долги перед коммунальными предприятиями. Деньги я с карты снять не могу, чтобы погасить данную задолженность. И теперь мой долг только растёт», -поделился один из клиентов Ощадбанка.

Так задолженность украинцев за время карантина намного увеличилась. Тем не менее, связывают такую ситуацию не с эпидемиологическим смягчением по отношению к «злостным должникам» а с колоссальным тарифным ростом. Напомним ранее сообщалось, Украинские заробитчане отказываются от работы в Польше: в чем причина и что будет дальше

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