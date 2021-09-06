Глава ВСУ раскрыл как будут действовать Украина по «Л/ДНР»: назван ключевой сценарий

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный озвучил реальную победу Украины в противостояниях с Российской Федерацией.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM , передает Ura-inform.

С его слов, победой в войне против России можно будет считать не только установление мира на наших договорённостях, но и вступление Украины в НАТО и Европейский союз. Это сделает нас сильнее и у РФ практически не будет возможности для дальнейших попыток агрессии против нашей страны, отметил Залужный.

Он уточнил, что к стандартам НАТО должен быть не обычный переход. То есть, речь идет не только о том, что стандарты Альянса были в управлении ВСУ или административных полномочиях. По словам Залужного, необходимо внедрение «ментальных изменений», благодаря которых у людей появятся принципы и осознанность своего дела.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы войска уважали права человека, достоинства личности. Нельзя не сказать о равноправии полов. Ведь все это формирует ту атмосферу, где отсутствует дискриминация по-всякому признаку», — заключил Залужный.

Напомним ранее сообщалось, РФ заинтересована только в одной судьбе Донбасса: в Германии объяснили, почему не прекращается война.