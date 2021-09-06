Общество Политика

Выборы в Госдуму РФ: в ОРДЛО сообщили адреса участков, где могу голосовать жители «республик»

Будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение

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«Народный совет ДНР» опубликовал список избирательных участков в Ростовской области, на которых жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса с российскими паспортами смогут очно проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт «парламента ДНР».

«Для желающих проголосовать на выборах в Государственную Думу будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Граждане ОРДО будут дополнительно оповещены о точках сбора населения в городах и районах для выезда в дни голосования в Ростовскую область», — отметили там.

Ранее сообщалось, что в так называемом «министерстве транспорта ДНР» предупредили, что 17-19 сентября на границе с РФ в пунктах пропуска «Мариновка» и «Успенка», самых популярных среди жителей «республики», могут быть затруднения с прохождением границы.

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