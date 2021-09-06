«Иногда лучше жевать, чем говорить»: Разумков прокомментировал идею Арестовича о переименовании Украины

Официально информации о том, что в Офисе Президента готовится законопроект о переименовании Украины нет

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь-Украину. Об этом спикер ВР заявил в комментарии журналистам во время брифинга, пишет УРА-Информ.

«Иногда лучше жевать, чем говорить … Мы с вами живем в Украине, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играть с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии», — заявил Разумков.

Разумков сообщил, что информации о том, что в Офисе Президента готовится законопроект о переименовании Украины, у него нет. Также спикер заявил, что надеется, что это фейк.

Ранее сообщалось, что в Минюсте РФ заявили о готовности организовать видео-конференцию для участия бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сбежал в Россию, в заседании Верховного Суда.