Пандемия COVID: в Украине снизилось число новых заболевших

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

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На территории Украины за прошедший день обнаружили еще 773 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

За последние сутки были доставлены в медучреждения 635 человек, скончались — 18 граждан страны, а выздоровели — 457 человек.

По данным ведомства, за все время пандемии в Украине заболели 2 298 307 человек, выздоровели — 2 213 177 жителей страны, а скончались — 54 001 гражданина.

Стоит отметить, что за последние сутки на территории государства наибольшее количество подтвержденных случаев новой пневмонии было зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

Ранее сообщалось, что то, что коронавирус опасен и коварен говорят медики на протяжении нескольких лет. Известно также о многих осложнениях, которые может он вызывать как при заболевании, так и спустя некоторое время.