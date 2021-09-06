Экономика

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию: новое величие

Цены на газ этой зимой в европейских государствах будут высокими, причиной этому может послужить не наполненность газовых хранилищ и особо и низкие температуры в 2021году, сказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

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Об этой информации сообщили росСМИ,  передает Ura-inform.

Еще, поделился топ чиновник, уже известна дата, когда запустят газопровод «Северный потк-2», это должно случиться в считанные дни. Сотрудники компании OMV, которая является партнером и соинвестором «Газпрома», со слов, Леле уже получают выплаты за принятие участие в проекте.

Теперь что помешает России стать лидером мировой энергетической сферы?

Зеле утверждает, что трубопровод начнёт первые поставки газа в Европу уже в этом году, остался только вопрос сертификации.

Украина и Соединённые Штаты Америки не поддерживают запуск «Северного потока-2». Примечательно, что 21 августа Америка и Германия договорились о том, что последняя будет настаивать на пролонгации действующего контракта на транзит российского газа через Украину.

Берлин обещает вводить санкции в отношении РФ, в случае её давления, как монополиста на другие страны. Германия и США решили совместно оказывать помощь Украине в обеспечении энергетической безопасности и разнообразии поставщиков. Напомним ранее сообщалось, Песков сделал заявление о встрече Путина и Зеленского: что решили в Кремле.

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