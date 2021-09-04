Авто на водороде: в Украине зарегистрирован первый автомобиль

На украинских дорогах появился первый водородный автомобиль-Toyota Mira.

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Об этой информации сообщило Biz.liga.NET, передает Ura-inform.

Как сообщил на своей странице в социальной сети председатель экспертной рабочей группы по вопросам водородной энергетики в совете Минэнергетики Александр Репкин, в Украине зарегистрирован первый водородный автомобиль Toyota Mira.

«Процесс сертификации стал долгим и сложным.Но теперь процесс для тех, кто захочет растаможить водородный автомобиль в Украине будет намного проще. Процесс займет, в среднем три дня», сказал председатель.

Также, сообщил чиновник, теперь данный автомобиль сертифицирован в Украине, и главной задачей теперь стоит сотворение инфраструктурных объектов для вдодороднных автомобилей. И также, анонсировал Репкин, уже начинается строительство первой заправочной станции для такого транспорта.

Toyota Mira — лидер поколения автомобилей на водороде, вышел на японский рынок ещё в 2013 году. Это экологически безопасное безвредное транспортное средство. Он не выделяет вредных выбросов в атмосферу, а из выхлопной трубы выходит пар, который преобразуется в воду.

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