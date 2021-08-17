«Ответ будет быстрым и решительным»: Байден рассказал о ситуации в Афганистане

В случае нападения на солдат США, реакция будет незамедлительной

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Президент США Джо Байден обратился с заявлением по поводу ситуации, которая сложилась в Афганистане. Об этом сообщает «Голос Америки», передает УРА-Информ.

«Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане остается сегодня то, что было всегда -предотвращение террористического нападения на США. Я много лет утверждал, что наша миссия должна быть сосредоточена исключительно на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с повстанцами или построении нации», — отметил Байден.

США, как отметил президент, осознавали риски вывода своих войск из Афганистана, однако, не ожидали, что ситуация наберет обороты так быстро.

«Политические лидеры Афганистана сдались и покинули страну. Афганские военные складывали оружие, иногда даже не пытаясь сражаться. События прошлой недели подтвердили, что прекращение военного вмешательства США в Афганистане сейчас было правильным решением. Американские войска не могут и не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться», — заявил он.

При этом, Байден уточнил, что в случае нападения на солдат США, реакция будет незамедлительной.

«Мы дали понять талибам, что, если они нападут на американских солдат или сорвут нашу операцию, ответ будет быстрым и решительным. В случае необходимости мы будем защищать наших людей с сокрушительной силой. Наша текущая военная миссия будет сокращена по времени, ограничена по масштабу и сосредоточена на своих целях. Как только мы завершим эту миссию, мы завершим вывод войск. Мы положим конец самой продолжительной войне Америки после 20 долгих лет кровопролития», — резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступил с заявлением для СМИ, в котором еще раз объяснил причины выхода Америки из войны в Афганистане.