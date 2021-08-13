Политика

Худший сценарий развития событий в Афганистане сбывается: что там происходит

Ситуация ухудшается

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Администрация США готовится к обрушению афганской столицы намного быстрее, чем опасались несколько недель назад. Переоценка является результатом стремительных территориальных достижений Талибана по всей стране. Сбывается худший сценарий гражданской войны.

По словам нынешних и бывших официальных лиц США, знакомых с этим делом, быстрое падение безопасности в Афганистане вызвало пересмотр и без того жесткой оценки разведки, согласно которой Кабул может быть взят под контроль в течение 6-12 месяцев после того, как американские войска покинут Афганистан, пишет УРА-Информ со ссылкой на Washington Post.

Один чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что американские военные теперь считают, что крах может произойти в течение 90 дней. Другие сказали, что это может произойти всего через месяц. Некоторые официальные лица США указали, что, хотя они не уполномочены обсуждать оценку, они считают ситуацию в Афганистане более трагичной, чем в июне, когда сотрудники разведки указали, что крах может произойти уже через шесть месяцев после вывода войск США.

«Все идет в неправильном направлении», — сказал один человек, знакомый с новой оценкой военной разведки.

Перспектива мрачная, поскольку талибы, воодушевленные уходом американских войск, с мая систематически отбирали территории у афганских правительственных сил, включая столицы десяти провинций в последние дни.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу.

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