Общество

Под кабинетами флюорографии творится настоящий ад — жители ОРЛО

В медицинских заведениях творится бардак

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Жители ОРЛО продолжают жаловаться на ситуацию в местной медицине. «Власти» не справляются не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими проблемами в медицине.

Так местные жит ели отмечают, что в поликлиниках Алчевска, Перевальска и других городов, которые временно неподконтрольны украинскому правительству, творится настоящий дурдом. Толпы людей пытаются попасть к нужному специалисту и сделать обследования. Больные толпятся в тесных коридорах без вентиляции вместе со здоровыми, так как дождаться врача на дом, если ты не при смерти, невозможно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Особый квест – сделать флюорографию. После ввода системы талонов пробиться на обследование стало еще сложнее. Сначала нужно выстоять очередь за талонами. В Перевальске люди приходят в 5 утра и занимают очередь, так как талонов выдают ограниченное количество – несколько десятков, и если прийти позже, то их просто не хватит. Под кабинетами флюорографии творится настоящий ад. В Алчевске люди стоят в очередях за талоном по два дня», — пишет паблик.

Люди сообщают, что часто дело доходит даже до драк, ведь везде творится бардак.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО продолжается агитация перед выборами в думу РФ.

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