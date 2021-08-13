Культура

Тина Кароль и KAZKA выпустили новый хит (ВИДЕО)

Сингл называется «Зірочка»

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Популярные украинские исполнители Тина Кароль и гурт KAZKA представили совместную песню под названием «Зірочка». Этот сингл вошел в украиноязычный альбом дуэтов «Молода кров», выход которого приурочен к 30-летию Дня Независимости Украины.

Музыкант Дмитрий Ципердюк написал песню «Зірочка» очень давно, отметила Тина Кароль. Она заявила, что песня была популярна в Ивано-Франковске, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Я слушала ее еще школьницей. Всегда верила, что «Зірочка» – всеукраинский и международный хит. Сквозь годы меня не покидала мысль о том, чтобы исполнить эту песню. Я предложила группе KAZKA спеть «Зірочку» в дуэте: они, как никто соответствуют танцевальному, этническому, легкому настроению песни», — заявила Тина Кароль.

В свою очередь группа KAZKA решила поддержать проект «Молода кров», в котором Тина Кароль записала дуэты на украинском языке с артистами новой формации. Отмечается, что главной миссией этой задумки является возможность пополнить каталог украинской музыки современными песнями и открыть для широкой аудитории новые имена.

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