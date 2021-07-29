Политика

Опасно недооценивать «Крымскую платформу», — эксперт

Действия властей Украины «осмысленные и долгоиграющие»

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Создание«Крымской платформы» является ничем иным, как попыткой украинской власти организовать системную работу в крымском направлении, данный процесс нельзя недооценивать или игнорировать. Об этом заявил российский социолог Евгений Копатько, передает УРА-Информ.

«Крымская платформа» — это очень серьезно, нельзя эти процессы недооценивать. Это инструмент для внутреннего и внешнего потребления, попытка системной работы на крымском направлении. Киев хочет максимально это использовать в свою пользу. Для внутренней повестки — показать, что они будут максимально оказывать давление на Крым и крымчан, на внешнем контуре — это консолидация стран, враждебно относящихся к России, площадка, где возможно выдвинуть очередные претензии к России», — считает Копатько.

С помощью «Крымской платформы» украинское правительство пытается усложнить жизнь РФ.

«В этом плане Украина действует не без успеха, а нынешний президент Владимир Зеленский в антироссийской повестке даже более успешен, чем Порошенко. При Зеленском окончательно запрещен русский язык, принят закон о нацменьшинствах и так далее. Зеленский будет и дальше действовать в этом направлении», — добавил социолог.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подготовило законопроект о переходном периоде на Донбассе, а также в Крыму. Осенью законопроект планируют направить в Верховную Раду Украины на рассмотрение.

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